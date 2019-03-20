Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки на этапе КМ в Холменколлене

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на спринтерские гонки на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хоменколлене. Как сообщает официальный сайт телеканала "Матч ТВ" со ссылкой на главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева, в соревнованиях примут участие:
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.
Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко.
Этап в Холменколлене продлится по 24 марта.
Опрос
Дополнительная информация
https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI991954_Hovancev_predstavil_zajavku_sbornoj_Rossii_na_sprint_v_Kholmenkollene