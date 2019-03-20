Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки на этапе КМ в Холменколлене

Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом на спринтерские гонки на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Хоменколлене. Как сообщает официальный сайт телеканала "Матч ТВ" со ссылкой на главного тренера национальной команды Анатолия Хованцева, в соревнованиях примут участие:

Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Александр Поварницын.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Виктория Сливко.

Этап в Холменколлене продлится по 24 марта.

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