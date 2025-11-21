Стал известен состав сборной России на этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске

Союз биатлонистов России (СБР) назвал состав сборной на второй этап Кубка Содружества в Ханты-Мансийске. Мужчины: Кирилл Бажин, Олег Домичек, Дмитрий Евменов, Роман Канаровский, Рустам Каюмов, Ярослав Конкин, Савелий Коновалов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Никита Малюгин, Никита Поршнев, Егор Прокудин, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Михаил Стребко, Даниил Усов, Саид Халили, Иван Колотов (резерв). Женщины: Маргарита Болдырева, Елизавета Бурундукова (Каплина), Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Ксения Караман, Юлия Коваленко (Шеллер), Виктория Метеля, Светлана Миронова, Полина Плюснина, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Екатерина Суханова, Инна Терещенко, Елизавета Фролова, Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Екатерина Мошкова (резерв). Соревнования пройдут с 1 по 8 декабря.