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Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат мира

12:08

Тренерский штаб сборной Норвегии назвал состав команды на чемпионат мира, а также на седьмой этап Кубка мира, информирует сайт Федерации биатлона Норвегии.

Состав сборной Норвегии на ЧМ:

мужчины — Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.

женщины — Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.

В Антхольце женская сборная Норвегии выступит в том же составе, а к мужской команде добавится Эрленд Овренг Бьонтегорд.

Напомним, что ЧМ пройдет в Поклюке с 11 по 21 февраля. Седьмой этап Кубка мира состоится в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.

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