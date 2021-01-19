Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат мира

Тренерский штаб сборной Норвегии назвал состав команды на чемпионат мира, а также на седьмой этап Кубка мира, информирует сайт Федерации биатлона Норвегии.

Состав сборной Норвегии на ЧМ:

мужчины — Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.

женщины — Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.

В Антхольце женская сборная Норвегии выступит в том же составе, а к мужской команде добавится Эрленд Овренг Бьонтегорд.