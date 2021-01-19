Стал известен состав сборной Норвегии на чемпионат мира
12:08
Тренерский штаб сборной Норвегии назвал состав команды на чемпионат мира, а также на седьмой этап Кубка мира, информирует сайт Федерации биатлона Норвегии.
Состав сборной Норвегии на ЧМ:
мужчины — Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ветле Шоста Кристиансен, Йоханнес Дале, Стурла Холм Легрейд.
женщины — Тириль Экхофф, Каролине Кноттен, Марте Рёйселанд, Ида Лиен, Ингрид Тандреволд.
В Антхольце женская сборная Норвегии выступит в том же составе, а к мужской команде добавится Эрленд Овренг Бьонтегорд.
Напомним, что ЧМ пройдет в Поклюке с 11 по 21 февраля. Седьмой этап Кубка мира состоится в Антхольце (Италия) с 21 по 24 января.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю