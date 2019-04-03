Стал известен состав сборной Норвегии для подготовки к следующему сезону

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону назвал спортсменов, которые будут централизованно готовиться к следующему сезону. В список вошел победитель общего зачете Кубка мира-2018/19 Йоханнес Бе. Как сообщает Dagbladet, полностью состав выглядит так:

Мужчины (первая команда): Йоханнес Бе, Тарьей Бе, Ларс Биркеланн, Эрленн Бьентегорд, Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале

Женщины (первая команда): Тириль Экхофф, Ингрид Таннреволь, Марта Ольсбу Ройселанн, Текла Брюн-Ли, Эмили Калкенберг, Сюнневе Солемдаль

Мужчины (вторая команда): Александр Андерсен, Сиверт Баккен, Фредрик Йесбакк, Синнре ПеттерсенЮ Эндре Стремсхайм, Вебьорн Сорум

Женщины (вторая команда): Йенни Энодд, Каролине Эрдаль, Рагнхильд Фемстейневик, Каролине Кноттен, Ида Лиен, Кристина Скьевдал.

Напомним, мужская и женская сборные Норвегии заняли первые места в зачетах Кубка наций в минувшем сезоне.

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