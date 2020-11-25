Стал известен состав сборной Италии на этапы Кубка мира в Контиолахти
16:33
Федерация зимних видов спорта Италии опубликовала список спортсменов на первые этапы Кубка мира в Контиолахти.
Женщины: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Ирене Лардшнайдер.
Мужчины: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Томмазо Джакомель, Даниэле Каппеллари, Патрик Браунхофер, Дидье Бьона.
Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю