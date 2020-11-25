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Стал известен состав сборной Италии на этапы Кубка мира в Контиолахти

16:33
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Федерация зимних видов спорта Италии опубликовала список спортсменов на первые этапы Кубка мира в Контиолахти.

Женщины: Доротея Вирер, Лиза Виттоцци, Микела Каррара, Ирене Лардшнайдер.

Мужчины: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Томмазо Джакомель, Даниэле Каппеллари, Патрик Браунхофер, Дидье Бьона.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные. В субботу пройдут индивидуальные гонки, в воскресенье — спринты.

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