Стал известен состав сборной Чехии по биатлону на сезон-2019/20

Сборная Чехии по биатлону объявила состав на следующий сезон. Как сообщает официальный сайт Федерации биатлона Чехии, в основу вошли:
Мужчины: Михал Крчмарж, Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Якуб Штвртецки, Адам Вацлавик;
Женщины: Маркета Давидова, Джессика Йислова, Эва Пушкарчикова, Вероника Виткова.
Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом сборной Чехии в общем зачете Кубка мира стало 21-е место Крчмаржа (392 очка) и 21-я позиция Давидовой (428).
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