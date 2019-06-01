Стал известен состав сборной Чехии по биатлону на сезон-2019/20

Сборная Чехии по биатлону объявила состав на следующий сезон. Как сообщает официальный сайт Федерации биатлона Чехии, в основу вошли:

Мужчины: Михал Крчмарж, Томаш Крупчик, Ондржей Моравец, Михал Шлезингр, Якуб Штвртецки, Адам Вацлавик;

Женщины: Маркета Давидова, Джессика Йислова, Эва Пушкарчикова, Вероника Виткова.

Напомним, в минувшем сезоне лучшим результатом сборной Чехии в общем зачете Кубка мира стало 21-е место Крчмаржа (392 очка) и 21-я позиция Давидовой (428).

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