Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на чемпионат мира в Швеции

Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В него вошли олимпийские чемпионки-2018 Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Как сообщает Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации биатлона, полностью состав выглядит так:

Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.

Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Антон Смольский, а также Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов (запасные).

Женская сборная Белоруссии занимает 11-е место в общем зачете Кубка наций, имея в активе 3927 очков, мужская - 13-е (3357).

Все о биатлоне - здесь

