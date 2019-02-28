Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на чемпионат мира в Швеции

Стал известен состав сборной Белоруссии по биатлону на чемпионат мира, который пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта. В него вошли олимпийские чемпионки-2018 Ирина Кривко и Динара Алимбекова. Как сообщает Sputnik.by со ссылкой на пресс-службу Белорусской федерации биатлона, полностью состав выглядит так:
Женщины: Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина.
Мужчины: Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Владимир Чепелин, Антон Смольский, а также Дмитрий Лазовский и Никита Лобастов (запасные).
Женская сборная Белоруссии занимает 11-е место в общем зачете Кубка наций, имея в активе 3927 очков, мужская - 13-е (3357).
Опрос
Что вам интереснее - биатлон или лыжи?
Дополнительная информация
https://sputnik.by/sport/20190228/1040361373/ChM-po-biatlonu-kto-predstavit-Belarus.html
Загрузка...