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Стал известен состав мужской сборной России на первый этап Кубка IBU

14:47
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Старший тренер мужской резервной сборной России Сергей Белозеров рассказал, кто выступит на первом этапе Кубка IBU.

«Кто выступит на первом этапе? В нынешнем Кубке IBU квота для одной страны расширена из-за отмены юниорских стартов. Сборная России сможет выставлять в каждой личной гонке не шесть, как раньше, а восемь спортсменов. Так что побегут все, кто приехал», — цитирует Белозерова официальный сайт Союза биатлонистов России.

Таким образом, у мужчин побегут Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.

Первый этап Кубка IBU пройдет в немецком Арбере с 14 по 17 января. В программе этапа короткая индивидуальная гонка, спринт и эстафета.

Дополнительная информация:

https://biathlonrus.com/news/sergey-belozyerov-na-kubke-ibu-pobegut-vse-kto-priekhal/

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