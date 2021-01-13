Стал известен состав мужской сборной России на первый этап Кубка IBU
Старший тренер мужской резервной сборной России Сергей Белозеров рассказал, кто выступит на первом этапе Кубка IBU.
«Кто выступит на первом этапе? В нынешнем Кубке IBU квота для одной страны расширена из-за отмены юниорских стартов. Сборная России сможет выставлять в каждой личной гонке не шесть, как раньше, а восемь спортсменов. Так что побегут все, кто приехал», — цитирует Белозерова официальный сайт Союза биатлонистов России.
Таким образом, у мужчин побегут Семен Сучилов, Илья Гаврилов, Евгений Идинов, Евгений Сидоров, Рустам Каюмов, Карим Халили, Никита Поршнев и Даниил Серохвостов.
Первый этап Кубка IBU пройдет в немецком Арбере с 14 по 17 января. В программе этапа короткая индивидуальная гонка, спринт и эстафета.
Дополнительная информация:
https://biathlonrus.com/news/sergey-belozyerov-na-kubke-ibu-pobegut-vse-kto-priekhal/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю