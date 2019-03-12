Стал известен предварительный состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ

Тренер женской сборной России по биатлону Леонид Гурьев назвал предварительный состав команды на эстафету на чемпионате мира в шведском Эстерсунде.

- У Ирины Старых было недомогание еще на чемпионате Европы. Она проходила в эстафету, была вторым номером в команде. Вернулась после лечения в нормальном состоянии, - сказал Гурьев в эфире канала "Матч ТВ". - Ей уже сказали, что соревнования для нее закончились, и она едет домой.

Предварительный состав на эстафету - Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Лариса Куклина, если брать индивидуальную гонку. Медаль? Если будем брать один дополнительный патрон на восемь рубежей, то сможем бороться.

Женская эстафета на чемпионате мира в Эстерсунде пройдет 16 марта.

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