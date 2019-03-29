Стал известен предварительный календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал предварительный календарь Кубка мира на сезон-2019/20. Первые гонки пройдут в шведском Эстерсунде, а заключительные - в норвежском Холменколлене. Полностью календарь выглядит так:
Первый этап
Эстерсунд, Швеция (1-8 февраля)
Второй этап
Хохфильцен, Австрия (12-15 февраля)
Третий этап
Анси, Франция (16-22 декабря)
Четвертый этап
Оберхоф, Германия (6-12 января)
Пятый этап
Рупольдинг, Германия (13-19 января)
Шестой этап
Поклюка, Словения (20-26 января)
Чемпионат мира
Антхольц, Италия (12-23 февраля)
Седьмой этап
Нове Место, Чехия (2-8 марта)
Восьмой этап
Контиолахти, Финляндия (9-15 марта)
Девятый этап
Холменколлен, Норвегия (16-22 марта)
Напомним, обладателем Кубка мира сезона-2018/19 среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бе, а среди женщин - итальянка Доротея Вирер.