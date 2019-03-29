Стал известен предварительный календарь Кубка мира по биатлону на следующий сезон

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал предварительный календарь Кубка мира на сезон-2019/20. Первые гонки пройдут в шведском Эстерсунде, а заключительные - в норвежском Холменколлене. Полностью календарь выглядит так:

Первый этап

Эстерсунд, Швеция (1-8 февраля)

Второй этап

Хохфильцен, Австрия (12-15 февраля)

Третий этап

Анси, Франция (16-22 декабря)

Четвертый этап

Оберхоф, Германия (6-12 января)

Пятый этап

Рупольдинг, Германия (13-19 января)

Шестой этап

Поклюка, Словения (20-26 января)

Чемпионат мира

Антхольц, Италия (12-23 февраля)

Седьмой этап

Нове Место, Чехия (2-8 марта)

Восьмой этап

Контиолахти, Финляндия (9-15 марта)

Девятый этап

Холменколлен, Норвегия (16-22 марта)

Напомним, обладателем Кубка мира сезона-2018/19 среди мужчин стал норвежец Йоханнес Бе, а среди женщин - итальянка Доротея Вирер.

Все о биатлоне - здесь