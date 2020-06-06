Член правления СБР и супруг двукратной олимпийской чемпионки Анны Богалий Андрей Левунин в интервью «СЭ» прокомментировал конфликт в российском биатлоне. Правление в данный момент добивается отставки главы СБР Владимира Драчева.

— Откуда у СБР взялись долги в 20 миллионов рублей и 300 тысяч евро, о которых говорил в интервью вице-президент Виктор Майгуров?

— У меня нет доступа к счетам и отчетности. Более того, у нас даже нет утвержденного правлением финансового плана. На самом деле, допущено очень много разных нарушений при планировании и организации деятельности, но это видимо такой стиль руководства, и он до определенного момента устраивал большинство. Насколько я вижу, у нас есть два источника дохода: финансирование от спонсоров и из ЦСП Министерства спорта РФ. Спонсорское финансирование было прекращено отчасти в силу финансовых проблем у компаний, но и сам СБР дал основания для того, чтобы сотрудничество закончилось именно так. Если вы не делаете для спонсора отчет о том, как продвигается его бренд, то логично, что по истечение срока контракта он его не продлит.

— В чем проблема сделать отчет? Это же чисто техническая работа.

— Вы правы, просто это не было организовано. Аппарат СБР не работал так, как ему следует. Отсюда и проблемы с потерей взаимодействия с Минспорта. Чтобы получать оттуда финансирование на главную и резервную команды, нужно всего лишь вовремя подавать заявки и отчеты. Но этого тоже не делалось, и теперь средства, положенные СБР, просто зависли на счетах Минспорта. (Наталья Марьянчик)

Полностью интервью Левунина — на сайте СБР