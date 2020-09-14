«Спустя время Каминский даст сногсшибательный результат». Устюгов оценил перспективы тренера мужской сборной России

Олимпийский чемпион Евгений Устюгов позитивно оценил назначение Юрия Каминского, известного по работе в лыжах, на пост старшего мужской тренера сборной России по биатлону.

— Вообще, для биатлониста тренер из лыжных гонок, конечно, всегда жестковат, — сказал «СЭ» Евгений Устюгов. — Потому что при нем спортсмен может перебрать объем работы. Лыжник больше думает о тактике, как разложить силы на дистанции, у биатлониста в любом случае разрывистая работа. Ему нужно прийти на огневой рубеж, отработать без промахов, и двигаться дальше. Поэтому Каминскому очень важно работать в плотном контакте с Максимовым. Не исключаю такой момент, что в первый год работы Каменского может быть небольшой провал, но, спустя определенное время будет просто сногсшибательный результат. Я уверен в этом на 95 процентов. Я знаю всех воспитанников Каминского, это мои хорошие друзья. Они всегда говорили про него исключительно положительные вещи. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Евгения Устюгова — на сайте «СЭ»