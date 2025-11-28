Мужской спринт на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске перенесли на 29 ноября

В программу этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске внесли изменения в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщил Союз биатлонистов России.

Спринтерскую гонку у мужчин, изначально запланированную на 10:00 28 ноября, в итоге перенесли на 29 ноября на 11.30 по местному времени (09.30 по московскому времени). Ранее ее переносили на 15 часов 28 ноября.

30 ноября планируется провести гонки преследования у мужчин и женщин.

Температура воздуха в Ханты-Мансийске сейчас составляет около 27 градусов мороза.