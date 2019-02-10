20:30 | Биатлон

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Кэнморе отменены из-за мороза

Обсудить
10

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе отменены из-за мороза, информирует официальный Твиттер IBU. Температура составляет минус 27 градусов.

- Жюри приняло решение о том, что мужской и женский спринт не будут проходить сегодня, - говорится в сообщении.

Ранее из-за холодов были перенесены эстафеты, масс-старты заменены на спринты, а индивидуальные гонки были проведены в сокращенном формате.

Все о биатлоне - здесь

Опрос

Фуркад и хейтеры атакуют Логинова за допинговое прошлое и требуют объяснений. Ваша реакция?
Обсудить
голосовать
Загрузка...
Материалы других СМИ