Спринтерские гонки на этапе Кубка мира в Кэнморе отменены из-за мороза

Спринтерские гонки на этапе Кубка мира по биатлону в канадском Кэнморе отменены из-за мороза, информирует официальный Твиттер IBU. Температура составляет минус 27 градусов.

- Жюри приняло решение о том, что мужской и женский спринт не будут проходить сегодня, - говорится в сообщении.

Ранее из-за холодов были перенесены эстафеты, масс-старты заменены на спринты, а индивидуальные гонки были проведены в сокращенном формате.

Announcement:



The jury has come to the decision that the men’s and the women’s sprint will NOT be taking place today. #CAN19 – IBU World Cup (@IBU_WC) 10 февраля 2019 г.

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