Спортивный журналист Бойцов рассказал, как проходит его служба в зоне Специальной военной операции

Спортивный журналист и бывший руководитель медиаслужбы Союза биатлонистов России (СБР) Константин Бойцов в интервью «СЭ» рассказал о своей службе в зоне СВО. Бойцов подписал контракт с Министерством обороны России в октябре.

— В каком ты сейчас звании?

— Рядовой инженерно-саперной роты в Рязанском полку ВДВ. Понятно, что в моем возрасте меня вряд ли бы стали брать в штурмовики или в разведку, а в инженерно-саперной роте, хочется верить, пришелся ко двору. Хотя в Курской области сейчас идут серьезные бои, есть потери, даже из той партии, в которой я приехал туда. У нас погиб один человек, есть раненые.

— Как выглядит СВО твоими глазами?

— Это серьезная работа. Наверное, для гражданских людей, которые приходят по контракту, в первую очередь это внутренний шок. Это погибшие люди, это разбитая техника, это прилеты, это взрывы. Это то, с чем ты не сталкиваешься на гражданке. Все это совершенно неожиданно. Другой режим, другие требования. Но, на мой взгляд, это то, через что надо пройти. Нужно четко отдавать себе отчет, что идет СВО и самоизолироваться от этого, во-первых, глупо, а во-вторых, нельзя. По крайней мере, я так это ощущаю.

— Очевидный вопрос: боялся ли ты за свою жизнь?

— Кто говорит, что не боится, тот просто дурачок или лукавит. Конечно, боялся. Ты боишься не столько за свою жизнь, а того, чего ты не знаешь. Например, я совсем не испытывал в жизни, когда что-то серьезное взрывается рядом. Когда в первые разы слышал прилеты, то становилось страшно. Нужно включать голову. Я считаю, что в нашей роте все хорошо организовано и не бывает так, чтобы совершенно необстрелянных людей наобум отправляли на боевые задания. Просто берегут людей.

— Не притупляется страх?

— Мне сложно судить. Я же всего два с небольшим месяца служу. Поговорим об этом через какое-то время.

— Какие самые опасные ситуации возникали?

— Не стану расписывать. Ничего геройского я еще не совершал. Решительно ничего. Это при том, что многие ребята, которые со мной приходили, уже успели. Я пока так... Видимо, берегут людей, которые 50 плюс. Есть много молодых ребят, которые физически крепче. Мы выполняем иную работу. Хотя единственному погибшему из моего призыва было 60 лет...

— Ты на передовой не бывал?

— Был, но именно в боевых заданиях не участвовал. Есть работа на прилегающих территориях. Там работы много. Ее надо делать каждый день, — сказал Бойцов «СЭ»

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