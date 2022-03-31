Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на призовые за третье место в смешанной эстафете на чемпионате России-2022 по биатлону в Тюмени в размере 15000 рублей.

«Насколько я знаю, в Уфе вообще ничего не давали, поэтому сколько смогли, столько и собрали. Здесь важно спрашивать у СБР и организаторов соревнований в Тюмени, почему они не смогли привлечь спонсоров. У меня есть знакомый, который предложил еще в Уфе дать биатлонисту и биатлонистке, которые финишировали последними, 50 тысяч рублей за волю к победе. Я его отговорил, мы найдем человека, которому действительно нужны эти деньги. Проблема в отсутствии серьезных спонсоров, которые могли бы по достоинству оценить победы. Справедливости ради, не все измеряется деньгами. Спортсмены борятся за попадание в команду, за централизованную подготовку, за сборы, за которые они не платят. Скажем честно, несмотря на трудные времена, спортсмены живут чуть лучше целой массы россиян. Это касается не только биатлонистов», — сказал Губерниев «СЭ».

Ранее, 31 марта, Анастасия Гореева вместе с партнерами по команде стала бронзовым призером смешанной эстафеты на чемпионате России-2022 по биатлону в Тюмени. В качестве награды спортсмены получили сертификат на сумму 15000 рублей. Гореева назвала сумму скромной.