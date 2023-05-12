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Губерниев — о непопадании Бабикова в сборную: «Сильное решение СБР»

Руслан Минаев
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал непопадание биатлониста Антона Бабикова в список сборной России на централизованную подготовку.

«Биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку в составе сборной!!! Сильное решение СБР!!! Бабиков — лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона!!! Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны!!! Дальше будет хуже, не переживайте!!! В нашем биатлоне есть что разваливать...Надеюсь,Минспорт и ЦСП ситуацию исправят...», — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Биатлон
Сборная России по биатлону
Антон Бабиков
Дмитрий Губерниев
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