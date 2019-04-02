"Списки не окончательные". Чепиков - о формировании состава сборной России на следующий сезон

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков заявил, что на тренерском совете вносились коррективы по формированию расширенного списка сборной на следующий сезон. Он также добавил, что состав национальной команды должен быть более ровный.

- Из числа кандидатов отберут более ограниченный состав, который и будет готовиться к сезону по планам сборной России, - приводит слова Чепикова Teamrussia. - Останется ли по 12 человек? Пока неизвестно. Еще состоится обсуждение с учетом, безусловно, мнения главного тренера. Нужно понять, будет ли у нас дополнительно экспериментальный состав. А это зависит от финансирования, от того, подключатся ли федеральные структуры.

Буртасов? Он должен быть включен. Списки, которые получили распространение в СМИ, не окончательные. На тренерском совете еще вносились коррективы. Мы, конечно, понимаем, что состав должен быть более ровный. Женская команда, за исключением Юрловой-Перхт, не в обиду ей будь сказано, молодая, и перспективная. Есть 25-летняя Светлана Миронова, которая функционально готова на уровне мировых лидеров. Но ей, как и всей команде, нужно подтянуть стрелковую часть. Мужчинам, впрочем, над этим компонентом тоже стоит поработать.

Глазырина? Мы рады любым хорошим выступлениям. Кандидатуры всех спортсменов, которые претендуют на высокие места в Кубке мира, принимаются во внимание. Что касается гонки преследования, то у Екатерины было падение. Могли сбиться параметры прицеливания. Ее оплошность состоит в том, что не удержалась на ногах, а дальше уже следствие. Обычно она хорошо готова к огневым рубежам.

Глазырина и Васильева попали в расширенный состав сборной России на следующий сезон