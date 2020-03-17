«Спасибо за все, что ты дал мне». Фуркад получил теплое послание от старшего брата

Французский биатлонист Симон Фуркад обратился к своему младшему брату Мартену Фуркаду, объявившему на прошлой неделе о завершении своей профессиональной карьеры.

— На Олимпиаде в Ванкувере-2010 я не мог представить, каким чемпионом и человеком ты станешь и, когда спустя два года в вакс-кабине в Рупольдинге, благодаря нескольким словам, ты позволил мне выиграть мою единственную личную медаль на чемпионатах мира, я знал, что наше соперничество в спорте никогда не станет важнее родственных отношений, — написал Симон Фуркад.

— Спасибо за все, что ты дал мне, нашей семье, нашей команде, нашей дисциплине и спорту в целом. Сегодня я уже не эгоистичен, как было в Ванкувере. Но это стало началом твоего пути. Прости и спасибо.

31-летний Мартен Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, семикратный победитель Кубка мира.