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Сегодня, 17:21

Майгуров: «СБР видит Шашилова в качестве руководителя одной из групп женской сборной»

СБР намерен продолжить сотрудничество с тренером женской сборной Шашиловым
Анна Горшкова
Корреспондент
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о будущем старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова.

«Я вижу Михаила Викторовича в качестве руководителя одной из групп женской команды», — цитирует Майгурова ТАСС.

63-летний Шашилов занимает должность старшего тренера с мая 2020 года. Женская сборная России по биатлону на Олимпиаде в Пекине завоевала серебро в эстафете, а также выиграла бронзу в смешанной эстафете.

По итогам Кубка мира-2021/22 наилучшее место среди россиянок заняла Кристина Резцова — 20-е.

Источник: https://tass.ru/sport/14495937
Биатлон
Виктор Майгуров
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