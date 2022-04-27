Майгуров: «СБР видит Шашилова в качестве руководителя одной из групп женской сборной»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о будущем старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова.

«Я вижу Михаила Викторовича в качестве руководителя одной из групп женской команды», — цитирует Майгурова ТАСС.

63-летний Шашилов занимает должность старшего тренера с мая 2020 года. Женская сборная России по биатлону на Олимпиаде в Пекине завоевала серебро в эстафете, а также выиграла бронзу в смешанной эстафете.

По итогам Кубка мира-2021/22 наилучшее место среди россиянок заняла Кристина Резцова — 20-е.