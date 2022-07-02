Биатлон
Новости
Чемпионат мира Кубок мира Кубок IBU Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Биатлон

Сегодня, 16:00

Союз биатлонистов России заключит спонсорский контракт на 450 миллионов рублей

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Союз биатлонистов России (СБР) заключит трехлетний спонсорский контракт с одной из букмекерских контор, по которому ежегодно будет получать 150 миллионов рублей, информирует ТАСС.

Соглашение будет подписано на следующей неделе. В договоре будет пункт, согласно которому СБР обязуется организовать определенное количество телевизионных трансляций внутрироссийских соревнований. В случае нарушения этого условия соглашение может быть расторгнуто.

В прошлом году доходная часть бюджета СБР составила около 150 миллионов рублей, треть из них — поступления от Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее членство национальной федерации в международной организации было приостановлено, велика вероятность, что в следующем сезоне СБР выплат от IBU не получит.

Источник: https://tass.ru/sport/15105945
Сборная России по биатлону
0
Читайте также
Топ-5 продуктов, которые необходимо употреблять в жару
Кутепов стал торпедовцем, Нобоа готов перейти в ЦСКА, «Зенит» покупает защитника из «Црвены звезды». Главные трансферные слухи РПЛ 2 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Васильев объяснил свою позицию по поводу проведения повторных выборов президента СБР
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости