Союз биатлонистов России заключит спонсорский контракт на 450 миллионов рублей

Союз биатлонистов России (СБР) заключит трехлетний спонсорский контракт с одной из букмекерских контор, по которому ежегодно будет получать 150 миллионов рублей, информирует ТАСС.

Соглашение будет подписано на следующей неделе. В договоре будет пункт, согласно которому СБР обязуется организовать определенное количество телевизионных трансляций внутрироссийских соревнований. В случае нарушения этого условия соглашение может быть расторгнуто.

В прошлом году доходная часть бюджета СБР составила около 150 миллионов рублей, треть из них — поступления от Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее членство национальной федерации в международной организации было приостановлено, велика вероятность, что в следующем сезоне СБР выплат от IBU не получит.