Союз биатлонистов России полностью работает в удаленном режиме

Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что работа организации полностью переведена на удаленный режим в связи с ситуацией распространения коронавируса.

— СБР в нынешней ситуации работает по телефону и электронной почте, — цитирует «РИА Новосоти» Драчева. — Все тренерские советы, отчеты, все эти процедуры проводятся удаленно. Несколько человек ранее приезжали в СБР, а так все полностью работают на «удаленке».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.