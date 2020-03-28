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Союз биатлонистов России полностью работает в удаленном режиме

17:30

Глава СБР Владимир Драчев сообщил, что работа организации полностью переведена на удаленный режим в связи с ситуацией распространения коронавируса.

— СБР в нынешней ситуации работает по телефону и электронной почте, — цитирует «РИА Новосоти» Драчева. — Все тренерские советы, отчеты, все эти процедуры проводятся удаленно. Несколько человек ранее приезжали в СБР, а так все полностью работают на «удаленке».

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200328/1569291501.html

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