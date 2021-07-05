Союз биатлонистов России погасил долги перед IBU

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров заявил, что СБР полностью погасил долги перед Международным союзом биатлонистов (IBU).

«Долг перед IBU полностью погашен. На протяжении последних лет мы были обязаны компенсировать IBU расходы, которое он понес в связи с расследованием Макларена. Эта сумма периодически корректировалась в сторону увеличения, но в этом сезоне она стабилизировалась. За три года мы компенсировали всю сумму, за все время она составила более 1,5 миллиона евро. Мы рады, что в конечном итоге мы все выплатили. Для СБР это серьезная поддержка в будущем для стабилизации бюджета», — сказал Майгуров РИА Новости.

IBU в декабре 2017 года ограничил СБР в правах. Организации необходимо выполнить 12 критериев для восстановления, среди которых были и финансовые обязательства.

«Финансовый пункт выполнен, но еще есть статус РУСАДА, который необходимо восстановить. Сейчас мы реализуем программу антидопинговой стратегии на долгосрочный период, а также оказываем ту или иную помощь отделу расследований IBU», — добавил Майгуров.