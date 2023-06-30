Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Сегодня, 15:29

Союз биатлонистов России оспорит решение суда присудить выплату бывшему аудитору

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Союз биатлонистов России (СБР) оспорит решение арбитражного суда присудить выплату аудиторской компании за оказанные услуги.

«СБР оспорит решение арбитражного суда, потому что у нас нет фактов того, что услуги по договору оказывались СБР не только на бумаге. К сожалению, после победы Майгурова на выборах в 2020 году никаких документов по этому договору передано не было. Тогда аудиторская компания указала нам, что у СБР были выплаты, не подтвержденные документами. Мы запросили эти документы у непосредственных участников подписания договора — так и возник этот судебный процесс. Оригинала договора мы так и не увидели — суду наши оппоненты смогли предъявить только фотокопии, которые исключают возможность проведения полноценной экспертизы. При этом форма договора — абонентская, то есть он был составлен таким образом, что СБР должен платить в любом случае, даже если услуги по договору не предоставлялись, а штраф при неоплате услуг вовремя практически удваивает расходы СБР», — приводит заявление пресс-службы СБР ТАСС.

«Кэнсалтинг-Сервис» и Рогач в СБР привел бывший исполнительный директор СБР Сергей Голиков, тогда федерацию возглавлял Владимир Драчев. По его словам, привлечение сторонних организаций позволило СБР сократить вдвое расходы на бухгалтерское и юридическое сопровождение. Сейчас бывший исполнительный директор также намерен добиться от СБР возмещения судебных расходов.

Источник: https://tass.ru/sport/18157993
Биатлон
СБР
0
Читайте также
Американская гимнастка Симона Байлз вернется на соревнования после двухлетнего перерыва
Звезда «Тур де Франс» накануне гонки наказан за пьянство за рулем. Проблемы Петера Сагана
Источник сообщил о возможном уходе Мизулиной из Совета Федерации
В Свердловской области грибники нашли склад боеприпасов
В Киеве пригрозили отсутствием Зеленского на саммите НАТО без приглашения в альянс
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Два юридических лица отсудили у Союза биатлонистов России более 10 млн рублей
Новости
RSS RSS
Все новости