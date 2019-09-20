Союз биатлонистов России намерен оспорить аннулирование результатов Васильевой

Союз биатлонистов России планирует оспорить аннулирование результатов Маргариты Васильевой с февраля по сентябрь 2019 года, чтобы женская команда страны не лишилась максимальной квоты на предстоящий сезон, сообщает ТАСС.

Васильева 17 сентября была дисквалифицирована Международным союзом биатлонистов на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Ее результаты, показанные с 4 февраля, будут аннулированы, что приведет к потере женской командой максимальной квоты на предстоящий сезон: на этапы Кубка мира можно будет заявить не шесть, а пять спортсменок.