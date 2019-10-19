Союз биатлонистов России будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года

Повестка дня конгресса Международного союза биатлонистов (IBU) осталась неизменной, ни одна из национальных федераций не стала инициировать рассмотрение на нем вопроса восстановления прав Союза биатлонистов России, сообщает ТАСС.

Исполком IBU ранее дважды отказался включать вопрос статуса СБР на рассмотрение высшего руководящего органа. Таким образом, рассмотрение статуса СБР отложено до следующего конгресса, который пройдет осенью 2020 года в Праге.