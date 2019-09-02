Союз биатлонистов России будет восстановлен в правах не раньше осени 2020 года

Вопрос восстановления прав Союза биатлонистов России конгресс Международного союза биатлонистов рассмотрит только осенью 2020 года, сообщает ТАСС.

Сейчас исполком организации отказался включать вопрос восстановления прав СБР, поскольку российская сторона не успела выполнить 12 условий, поставленных перед ней в прошлом году.

Наиболее важным является пункт, требующий от СБР компенсировать организации расходы, которые она понесла в связи с допинговыми делами российских биатлонистов после расследования трехлетней давности комиссии Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Маклареном. СБР должен компенсировать около 700 тысяч евро, однако пока эта сумма еще полностью не оплачена.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года. Российские биатлонисты имеют право выступать на международных соревнованиях под флагом страны, однако страна не может проводить состязания под эгидой Международного союза биатлонистов.