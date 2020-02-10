Союз Биатлонистов Казахстана исключил четырех спортсменов из состава сборной за нарушение дисциплины

Состоялось внеочередное собрание дисциплинарной комиссии Союза биатлонистов Казахстана, сообщает официальный сайт организации.

Из состава национальной сборной исключены, а также отстранены от всех республиканских и международных соревнований по биатлону: Антон Пантов на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Еремин на один год. Все спортсмены отозваны со сборов.

Решение было вынесено на основании рапорта главного тренера команды Казахстана по биатлону, объяснительных тренеров и самих спортсменов, а также письма-жалобы из австрийской гостиницы, в котором проживала команда во время учебно-тренировочных сборов.

Решения по дисциплинарным мерам в отношении тренерского штаба команды биатлонистов будут приняты отдельно.