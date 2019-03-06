"Сотрудничество между ВАДА и полицией - верный путь". Йоханнес Бе - о допинговом скандале на ЧМ в Зефельде

Олимпийский чемпион-2018 по биатлону Йоханнес Бе заявил, что был расстроен, когда узнал о допинговом скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде. 25-летний норвежец добавил, что рад сотрудничеству Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и полиции разных стран.

- Мне грустно, что некоторые спортсмены по-прежнему используют допинг, - приводит слова Бе Dagbladet. - За последние несколько лет были проведены масштабные чистки, и я подумал, что все налаживается. Затем неожиданно появились новые дела. Я очень расстроился.

Я рад, что мошенников задерживают, а шпионаж и следствие используются в качестве вспомогательных инструментов. Сотрудничество между полицией и ВАДА - верный путь. Злодеи должны быть пойманы. Верю ли я, что на ЧМ по биатлону в Эстерсунде мои соперники будут чистыми? Я доверяю всем, пока не доказано обратное.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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