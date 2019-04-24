Тренерский совет Федерации биатлона Украины утверждил составы команд на следующий сезон, информирует xsport.ua.
Анастасия Меркушина и сестры Вита и Валентина Семеренко будут тренироваться отдельно от команды. Юлия Джима еще не приняла решение о выступлении в следующем сезоне. Пока неизвестно, как будет тренироваться Елена Пидгрушная.
Состав сборной Украины:
женщины - Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Дарья Блашко и Анна Кривонос;
мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Виталий Труш.
Сергей Семенов подготовку к сезону начнет в резервной команде.