Тренерский совет Федерации биатлона Украины утверждил составы команд на следующий сезон, информирует xsport.ua.

Анастасия Меркушина и сестры Вита и Валентина Семеренко будут тренироваться отдельно от команды. Юлия Джима еще не приняла решение о выступлении в следующем сезоне. Пока неизвестно, как будет тренироваться Елена Пидгрушная.

Состав сборной Украины:

женщины - Юлия Журавок, Надежда Белкина, Яна Бондарь, Ольга Абрамова, Дарья Блашко и Анна Кривонос;

мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Антон Дудченко, Тарас Лесюк, Богдан Цымбал, Виталий Труш.

Сергей Семенов подготовку к сезону начнет в резервной команде.