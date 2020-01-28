Состав сборной России в следующем сезоне может сократиться вдвое

Число биатлонистов, которые будут проходить централизованную подготовку к новому сезону в составе сборной России, может сократиться вдвое, если Союз биатлонистов России (СБР) решит проводить за рубежом все тренировочные сборы.

- Время исправить ситуацию до чемпионата мира есть. Если не получится, будем смотреть на ситуацию более глобально, — сказал глава СБР Владимир Драчев в интервью ТАСС. - Мы же анализируем не только нашу работу, но и пытаемся понять причину выдающихся достижений тех же французов, других команд, которые прибавляют по ходу сезона.

Чтобы работать по их методике, идти по такому же пути, необходимо принимать определенные решения. Но надо еще посмотреть, пойдет ли это нам на пользу, потому что те же французы во время подготовительного этапа вообще не опускаются ниже 1000 метров, они тренируются только на высоте. Мы же на высоту вообще не поднимаемся, тренируемся только на равнине.

Можем принять решение тренироваться на зарубежных базах, но тогда это повлечет определенные изменения. В частности, сократится команда: тогда будем тренировать не 16 человек, а восемь, и будем работать с прицелом только на основной состав.

Перед стартом нынешнего сезона на централизованную подготовку в составе сборной России в мужскую и женскую команды были включены по 16 биатлонистов. В воскресенье российская команда установила антирекорд — серия без призовых мест на этапах Кубка мира достигла 26 гонок.