Состав сборной России по биатлону будет утвержден после встречи Драчева и Колобкова

Состав сборной России по биатлону на следующий сезон будет утвержден после встречи главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчева с министром спорта РФ Павлом Колобковым. Она пройдет на следующей неделе.

- Встреча может пройти в понедельник-вторник или уже в конце следующей недели, все будет зависеть от наших рабочих графиков. - приводит ТАСС слова Драчева. - Нам необходимо обсудить, сколько человек мы сможем включить на централизованную подготовку.

Напомним, в расширенный состав мужской и женской сборной России вошло по 22 биатлониста.

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