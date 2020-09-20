Состав сборной России на первые этапы Кубка мира сформируют без отборочных стартов

Состав сборной России по биатлону на первые четыре этапа Кубка мира будет сформирован тренерским штабом без отборочных стартов, к которым прибегали в предыдущие два года, информирует ТАСС.

В мужскую и женскую команды на первые этапы Кубка мира войдут максимум по семь биатлонистов. Определять их будут главный тренер Валерий Польховский и старшие тренеры Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Претендовать на место в команде смогут только спортсмены, входящие сейчас в основной и резервный состав сборной России для прохождения централизованной подготовки.

Кубок мира стартует в конце ноября в финском Контиолахти. Три следующих декабрьских этапа поочередно примут Эстерсунд (Швеция), Хохфильцен (Австрия), Анси (Франция).