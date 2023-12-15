Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 13:53

Сола — об отсутствии призовых на Кубке России: «Нам обещали выплаты в Белоруссии»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Анна Сола рассказала «СЭ» о своем отношении к тому, что белорусские биатлонисты не получают призовые за хорошие результаты на Кубке России.

— На Кубке России в отличие от Кубка Содружества белорусские спортсмены не получают призовые. Не обидно?
— У нас обещали выплаты в Белоруссии. Конечно, плохо, что не налажена эта система. Наверное, было бы правильнее, чтобы как на Кубке Содружества всех наградили. А не так, что одни старты бегаем, а награждаем всех по-разному. Наверное, с точки зрения этого, неправильно. Но выплаты все равно обещают, — сказала Сола «СЭ».

0
Читайте также
«России нужно население в 500 миллионов человек». Шлеменко: демография, Сталин, «Слово пацана», ранения на улице, Tesla
Александр Головин признан лучшим футболистом 2023 года в России
ВСУ в ночь на 15 декабря запустили по Мариуполю в ДНР три дальнобойные ракеты
Спросивший Путина об удостоверении ветерана доброволец остался доволен ответом
СК рассказал подробности проверки по аварийному спортзалу в Крыму
Орбан объяснил свою позицию по одобрению ЕС начала переговоров с Киевом
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дербушева победила в спринте на этапе Кубка Содружества в Уфе

Сола — о серебре в спринте: «Все говорили, что никто не обгонит. Поэтому не люблю вешать медали раньше времени»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости