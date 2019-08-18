Президент СБР Владимир Драчев сообщил, что организация еще не подписала контракта с лидером мужской сборной Александром Логиновым. Трехкратный призер чемпионатов мира не заключает соглашения с СБР, поскольку его не устраивают условия. Недовольство условиями контракта высказали его партнеры по команде Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Антон Бабиков, которые уже подписали документ.

«Пока без изменений! Соберемся все вместе — поговрим! Надеюсь, все будет хорошо», — написал Драчев в комментариях в Инстаграме.