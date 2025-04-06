Смольский выиграл общий зачет Кубка Содружества по биатлону

Белорусский биатлонист Антон Смольский стал обладателем Кубка Содружества в сезоне-2024/25.

Заключительной гонкой в рамках соревнований у мужчин стал масс-старт, который прошел 6 апреля в Мурманске. Смольский занял четвертое место, уступив россиянам Кариму Халили, Антону Бабикову и Евгению Сидорову.

В сумме за все старты 28-летний белорус набрал 1919 баллов. На втором месте в общем зачете расположился Халили (1726), на третьем — Бабиков (1573).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.