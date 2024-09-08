Смольский: «Победа Динары меня окрылила»

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал выступление своей супруги Динары Смольской в масс-старте на Кубке Содружества в Красноярске.

8 сентября Смольские поочередно стали победителями женского и мужского масс-стартов на Кубке Содружества.

«Думаю, наши с Динарой успехи связаны с отношением к своему делу, к тренировкам и соревнованиям. Динара наконец-то обрела ту уверенность, которая должна у неё быть, показала свои возможности и реализовала себя. Это меня тоже окрылило тем, что можно себя собрать и показать все, что ты можешь. Никаких секретов нет, все так же как у всех: тренировки, режим и правильное питание», — цитирует Смольского Vprognoze.ru.