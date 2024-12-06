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Смольский — о победе в спринте на Кубке России: «Неплохая гонка, я доволен результатом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

«Сегодня не было плохой погоды и лыжи работали хорошо. Была неплохая гонка, я доволен результатом. В начале сезона я чувствую себя неплохо. Конечно, не на сто процентов, это очевидно, потому что подготовка еще идет, а основные старты впереди, в середине сезона. Готовимся в первую очередь к ним.

Мы пропустим старты в Ижевске и планируем потренироваться перед Кубком Содружества в Чайковском, потому что у нас было много соревновательных недель. Нужно взять небольшую паузу, перезагрузиться и потренироваться, подтянуть слабые места, укрепить сильные и продолжать», — приводит слова Смольского «РБ Спорт».

Второе место в спринте занял Эдуард Латыпов. Третьим стал Даниил Серохвостов.

Источник: «РБ Спорт»
Биатлон
Антон Смольский
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