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Сегодня, 14:36

Смольский подвел итоги гонки Кубка Росси и посетовал на накопившуюся усталость

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Белорусский биатлонист Антон Смольский, занявший второе место в масс-старте на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске, подвел итоги гонки и посетовал на накопившуюся усталость.

«Гонка была непростая, третий соревновательный день подряд уже сказывается. Внутри организм уже не хотел бежать и говорил, что надо немного отдохнуть. Но все же хочется соревноваться, поэтому мы выходим на старт. Гонкой сегодня я доволен. Условия были непростые. Помимо мороза был переменный ветер, который влиял на качество стрельбы. Физически я еще не в идеальных кондициях, но удается бороться. Конечно, не с Эдуардом Латыповым на финишном круге, но, думаю, еще наберу обороты, когда смогу бороться с ним и на финишной прямой. С каждой гонкой бежалось тяжелее. Сегодня темп был не такой дерзкий, как в первых гонках, потому что каждому сегодня было непросто. Все ждали завершения этого этапа, чтобы завтра отдохнуть и выспаться. Еще сказывалось то, что с каждым днем дистанция увеличивалась на 2,5 километра», — приводит слова Смольского Metaratings.ru.

Эдуард Латыпов одержал победу в большом масс-старте в рамках второго этапа Кубка России сезона-2023/24 по биатлону в Ханты-Мансийске.

Источник: https://metaratings.ru/news/smolskii-kogda-naberu-oboroty-smogu-borotsya-s-latypovym-na-finishnoi-pryamoi-311511/
Биатлон
Антон Смольский
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