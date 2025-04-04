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4 апреля, 15:32

Смольский досрочно стал победителем общего зачета Кубка Содружества по биатлону

Сергей Ярошенко
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Антон Смольский стал победителем общего зачета Кубка Содружества по биатлону.

На 6-м этапе турнира в Мурманске белорус занял седьмое место в спринте, что позволило ему остаться на первом месте в общем зачете с 1816 очками. Он останется лидером вне зависимости от результата масс-старта, который пройдет 5 апреля.

На втором месте в рейтинге располагается Карим Халили с 1606 очками. Тройку замыкает Эдуард Латыпов с 1502 очками.

28-летний биатлонист второй раз подряд стал обладателем Кубка Содружества.

Антон Смольский
Биатлон
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