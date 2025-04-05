Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

5 апреля, 21:23

Смольская получила ответ от СБР на жалобу об отсутствии призовых

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполнительный директор СБР Александр Пак отреагировал на жалобу белорусской биатлонистки Динары Смольской об отсутствии призовых за выступление в одиночной смешанной эстафете на шестом этапе Кубка Содружества сезона-2024/25.

Даниил Серохвостов.Серохвостов потерял шансы на миллион рублей из-за нелепого опоздания. Исключений для именинника делать не стали

Ранее спортсменка опубликовала пост в своем Telegram-канале, обратившись к СБР: «Как так? Сегодня ребята и девчонки бегали за бесплатно! Ни рубля призовых денег, очень жаль».

«Положение со всеми правилами проведения соревнований, в том числе и о том, какие будут призовые, было озвучено на собрании команд. Почему тренеры не довели эту информацию до спортсменов, я сказать не могу», — приводит «Чемпионат» слова Пака.

Российские и белорусские биатлонисты с весны 2022 года отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Источник: Чемпионат
Биатлон
Александр Пак
Читайте также
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Популярное видео
Уйдет ли основной вратарь «Сибири»?
Будет ли сокращение бюджета у «Авангарда» / Интервью с Дыняком
«Сент-Луис» — «Виннипег»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Миннесота» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Салават Юлаев» и «Локомотив» — в полуфинале
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Ак Барс» вылетел, «Динамо» — в полуфинале
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Трактор» в полуфинале / Что с «Ак Барсом» / «Авангард» спасает серию
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Нас ждут сразу два седьмых матча во втором раунде Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
Лучший сезон минского «Динамо», Бардаков уезжает в НХЛ
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бабиков и Логинов победили в одиночной эстафете на этапе Кубка Содружества по биатлону

Кубок Содружества, масс-старт у женщин: смотреть трансляцию

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости