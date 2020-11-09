СМИ: Рождественская гонка перенесена из Гельзенкирхена в Рупольдинг

Традиционная Рождественская гонка по биатлону в 2020 году состоится в немецком Рупольдинге, сообщает телеканал ARD.

Ранее появлялась информация, что запланированная на 28 декабря гонка вовсе не состоится в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

Рождественская гонка является коммерческим стартом. На протяжении последних лет гонку традиционно принимал домашний стадион футбольного клуба «Шальке» в Гельзенкирхене. До 2001 года мероприятие проходило в Рупольдинге.