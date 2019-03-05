СМИ: Бреза заменит Бескон в спринте на чемпионате мира по биатлону

Французская биатлонистка Жюстин Бреза заменит соотечественницу Анаис Бескон в спринте на чемпионате мира, сообщает SkiChrono. Турнир пройдет в шведском Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Ранее сообщалось, что Бескон не полетела с командой в Швецию из-за болезни. В ближайшее время 31-летняя спортсменка пройдет обследование, по итогам которого будет принято решение о ее участии в чемпионате мира.

В женскую сборную Франции также были вызваны Анаис Шевалье, Селия Эмонье и Жюли Симон.

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