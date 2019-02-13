СМИ: Аввакумова не адаптировалась к Корее и хочет снова сменить сборную

Биатлонистка сборной Кореи Екатерина Аввакумова хочет снова сменить гражданство. Как сообщает Chosun, россиянка не смогла адаптироваться к жизни в Корее. В 2017 году она, Тимофей Лапшин и Анна Фролина (Булыгина) приняли гражданство Кореи. Все трое приняли участие в Олимпиаде-2018. После Игр-2018 Аввакумова вернулась в Россию.

В 2015 году Аввакумова взяла серебро Универсиады в индивидуальной гонке и завоевала золото в смешанной эстафете на ЧМ по летнему биатлону. В феврале 2017 года, выступая за Корею, она заняла пятое место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Австрии.