Смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону прошла без стрельб

28 декабря в Буковеле состоялась смешанная эстафета на чемпионате Украины по биатлону, сообщает портал Biathlon.com.ua.

Из-за требований безопасности было принято проводить гонку без стрельб на огневом рубеже. Четверо участников по очереди просто проехали положенную дистанцию, и так определили победителя.

Как заявил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, позади стрельбища находится подъемник для отдыхающих курорта. Подрядчик обещал сделать стену, но не успел в положенный срок.

Выиграла сборная Харьковской области, которая на 38 секунд опередила Черниговскую, третьими стали представители Сумщины, проигравшие 41 секунду.