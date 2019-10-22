Смена спортивного гражданства Подчуфаровой может затянуться, Аввакумовой - сорваться

У Ольги Подчуфаровой и Екатерины Аввакумовой могут возникнуть проблемы при смене спортивного гражданства, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что Подчуфарова планирует выступать за Словению, а Аввакумова — за Сербию. Кроме того, Аделина Сабитова намерена перейти в сборную Белоруссии.

IBU ужесточил правила переходов спортсменов из одной сборной в другую. Для спортсменов старше 23 лет теперь действуют более жесткие условия перехода. По старым правилам, для выступления за новую сборную 27-летней Подчуфаровой необходимо было провести на «карантине» два года, по новым — три, даже с учетом уже имеющейся договоренности между национальными федерациями.

Избежать дополнительного года ожидания спортсменка сможет, если в виде исключения переход одобрит исполком IBU. Однако новые правила IBU говорят, что при смене гражданства спортсмен должен предоставить убедительные и прочные связи со страной, которую он намерен представлять.

Переход 28-летней Аввакумовой в сборную Сербии может сорваться: по новым правилам спортсмен старше 23 лет может только один раз сменить гражданство. Аввакумова уже делала это в 2017 году, перейдя в сборную Кореи.

На 22-летнюю Сабитову, не выступавшей за первую сборную России, ограничения не распространяются.