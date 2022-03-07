Слушания по апелляциям биатлонистов Слепцовой и Устюгова в CAS перенесли на начало мая

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором должны быть рассмотрены апелляции олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и победительницы Игр 2010 года в эстафете Светланы Слепцовой на решение Международного союза биатлонистов (IBU), пройдет 4-6 мая 2022 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В середине августа 2021 года сообщалось, что CAS рассмотрит апелляции на решение о дисквалификации Слепцовой и Устюгова, наложенной IBU, 14-15 октября. Впоследствии слушания перенесли на 15-17 марта текущего года, поскольку процесс сбора доказательств не был закончен.

В феврале 2020 года IBU объявил о том, что завершившие к тому времени карьеру Слепцова и Устюгов получили дисквалификацию на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцова была признана виновной в употреблении запрещенного вещества остарина, а Устюгов — в применении оксандролона.