Словенская биатлонистка чуть не застрелила судью во время тренировки в Эстерсунде

Одна из словенских биатлонисток едва не устроила несчастный случай во время тренировки на чемпионате мира в Эстерсунде, сообщает Expressen. Спортсменка производила стрельбу в то время, как на стрельбище находился судья. Он менял мишени, что не заметила словенка. Судью спасло то, что он находился не у той установки, стрельбу из которой вела спортсменка.

По правилам перед заменой мишеней судьи дают сигнал, после чего биатлонисты прекращают стрельбу. Тренировка продолжается после свистка.

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