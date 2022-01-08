Сливко заняла шестое место в спринте на этапе Кубка IBU
Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла шестое место в спринте на этапе Кубка IBU в Польше.
Победила Рагнхиль Фемстейневик из Норвегии. Она не допустила промахов и преодолела дистанцию за 19 минут 30,2 секунд.
Второй результат показала Гийонн Гигонна из Франции. Замкнула тройку норвежка Юни Арнеклейв.
Биатлон
Душники-Здруй (Польша)
Кубок IBU
Женщины
Спринт
7,5 км
1. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 19.30,2 (0 промахов)
2. Гийонн Гигонна (Франция) — отставание 49,2 (0)
3. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 55,2 (0)
4. Элизабет Хегберг (Швеция) — 57,0 (0)
5. Камиль Бене (Франция) — 57,2 (0)
6. Виктория Сливко (Россия) — 57,8 (0)
25. Евгения Буртасова (Россия) — 1.43,2 (2)
27. Анастасия Гореева (Россия) — 1.44,8 (1)
32. Лариса Куклина (Россия) — 2.00,5 (1)
33. Анастасия Егорова (Россия) — 2.04,7 (1)
50. Наталья Гербулова (Россия) — 2.36,8 (2)
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