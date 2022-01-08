Российская биатлонистка Виктория Сливко заняла шестое место в спринте на этапе Кубка IBU в Польше.

Победила Рагнхиль Фемстейневик из Норвегии. Она не допустила промахов и преодолела дистанцию за 19 минут 30,2 секунд.

Второй результат показала Гийонн Гигонна из Франции. Замкнула тройку норвежка Юни Арнеклейв.

Биатлон

Душники-Здруй (Польша)

Кубок IBU

Женщины

Спринт

7,5 км

1. Рагнхиль Фемстейневик (Норвегия) — 19.30,2 (0 промахов)

2. Гийонн Гигонна (Франция) — отставание 49,2 (0)

3. Юни Арнеклейв (Норвегия) — 55,2 (0)

4. Элизабет Хегберг (Швеция) — 57,0 (0)

5. Камиль Бене (Франция) — 57,2 (0)

6. Виктория Сливко (Россия) — 57,8 (0)

25. Евгения Буртасова (Россия) — 1.43,2 (2)

27. Анастасия Гореева (Россия) — 1.44,8 (1)

32. Лариса Куклина (Россия) — 2.00,5 (1)

33. Анастасия Егорова (Россия) — 2.04,7 (1)

50. Наталья Гербулова (Россия) — 2.36,8 (2)