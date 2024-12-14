Сливко выиграла спринт на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске

Биатлонистка Виктория Сливко, представляющая Тюменскую область, стала победительницей спринта на третьем этапе Кубка России в Ижевске.

Спортсменка с одним промахом преодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты 38,6 секунды.

Серебро завоевала Наталия Шевченко из Свердловской области (+4,0 секунды; 1 промах). Бронза у Кристины Резцовой из Московской области (+10,6; 1).

Ранее спринтерскую гонку у мужчин выиграл Кирилл Бажин. Вторым стал Эдуард Латыпов, третьим — Роман Еремин.

В воскресенье, 15 декабря, пройдут две гонки преследования — на 10 км у женщин и на 12,5 км у мужчин.

Кубок России по биатлону. Ижевск

Спринт. Женщины, топ-6

1. Виктория Сливко — 22.38,6 (1)

2. Наталия Шевченко — 4,0 (1)

3. Кристина Резцова — 10,6 (1)

4. Ирина Казакевич — 26,6 (1)

5. Юлия Шеллер — 28,2 (0)

6. Тамара Дербушева — 34,5 (0)